أعلنت الولايات المتحدة الجمعة، أنها فرضت عقوبات على 10 إيرانيين وشركة إيرانية بتهمة القيام بـ"حملة سرقة معلوماتية" طالت جامعات ومؤسسات في العالم.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، أن الأشخاص العشرة مرتبطون بمؤسسة "مبنا" الإيرانية، وهم متهمون بـ"سرقة الملكية الفكرية وبيانات هامة لمئات الجامعات في الولايات المتحدة ودول أخرى، وكذلك شركة إعلامية، بهدف تحقيق مكاسب مالية شخصية".

وأوضحت الوزارة، أن الهجوم الإلكتروني أدى إلى سرقة أكثر من 31 تيرابايت من البيانات الأكاديمية وحقوق الملكية الفكرية من 144 جامعة أمريكية و 176 جامعة في 21 دولة أجنبية.

وأضافت الوزارة، أنها ستفرض عقوبات على المتهمين وعلى شركة يصفها مدعون أمريكيون بأنها تهدف إلى مساعدة منظمات الأبحاث الإيرانية على سرقة معلومات.