في البلدان الأخرى.. مساءلة البرلمان للحكومة تعني زلزالا سياسيا قد يؤدي إلى سقوط الحكومة أو سقوط الوزراء المعنيين بالمساءلة على الأقل.. لأن معنى المساءلة البرلمانية للحكومة هو أن الشعب الذي يمثله النواب قد بدأ يشك في أداء الحكومة لمهامها باسمه.. وبالتالي بدأ يراقبها ويريد سحب الثقة منها.. والمساءلة معناها اهتزاز شرعية الحكومة. لكن عندنا، أصبحت المساءلة النيابية للوزراء والحكومة هي مناسبة للوزراء والحكومة ليقوموا بحملة شرح وتوعية لفائدة النواب عن السياسة التي تقوم بها الحكومة والوزراء! لأن الحكومة لا تطبق برنامج الحزب الحاكم! فالحاصل عندنا أن النواب لا يعرفون بالتدقيق برنامج الرئيس والحزب الذي وصلوا باسمه إلى النيابة، ولذلك يتحول الوزراء إلى محافظين سياسيين يشرحون سياسية الحكومة.

مساءلة النواب للوزراء أصبحت وسيلة في يد النواب لممارسة الضغوط على الوزراء للقاء وقضاء الحوائج الخاصة، مقابل إعطاء النائب بسؤاله الفرصة للوزير لأن يخطب على الناس وعبر وسائل الإعلام من البرلمان لشرح سياسته وسياسة وزارته!

مساءلة النواب للوزراء والحكومة في البرلمان أصبحت أضعف من أسئلة الصحافيين للوزراء، لأن النواب لا يسألون الوزراء أسئلة محرجة تخص تسيير قطاعاتهم، بل يسألونهم أسئلة وفق المقاس تسمح لهم بأن يخطبوا على الناس! وفي بعض الأحيان، يقوم النواب بتنسيق سؤالهم للوزارة مع الوزير المعنى حتى يتمكن من قول ما يريد لمن يريد عبر البرلمان! إلى هذا المستوى وصل انحطاط الأداء الحكومي والأداء النيابي في بلادنا.

ما رأيكم في برلمان يقوم نوابه بتوجيه أسئلة إلى أكثر من نصف طاقم الحكومة وينزل إلى البرلمان نصف طاقم الحكومة للإجابة عن الأسئلة، ولا أثر بعد ذلك لهذه الأسئلة على الحكومة وعلى الوزراء من الناحية السياسية؟! معنى هذا الكلام أن مساءلة النواب للوزراء هي مجرد تعطيل للحكومة مدة يوم للإجابة عن أسئلة لا معنى لها ولا أثر سياسي أو غير سياسي لها!

لو كانت مهنة الصحافة منظمة في هيئة تمثل الصحافة فعلا، لقدم الصحافيون احتجاجا للنواب والحكومة على السطو على مهنة الصحافة من طرف النواب عبر تحويل المساءلة البرلمانية للحكومة إلى مجرد ندوات صحفية بائسة للوزراء؟! إنني تعبان واحتضر أكثر من احتضار السياسة في البرلمان والحكومة.

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