قال مدير عام الدورة الـ34 من معرض تونس الدولي للكتاب شكري مبخوت والتي ستقام من 6 إلى 15 أفريل القادم في ندوة صحفية أن اختيار الجزائر ضيف شرف الدورة الجديدة هو "تأكيد للتفاعل الثقافي الممتد عبر التاريخ بين البلدين".

وأضاف مبخوت في ندوة صحفية نقلتها وسائل الإعلام التونسية ان الدورة ستحتفي بالمرأة التونسية تحت شعار "نساء بلادي نساء ونصف" وتجعلها محورا رئيسيا في نشاطات المعرض وذلك "تكريما لها على دفاعها عن مدنية الدولة وكذلك لنضالها اليوم من أجل المساواة في الميراث" حسب ما اكده مدير عام الدورة.

وإلى جانب الاهتمام بمحور المرأة التونسية سيهتم المعرض في محور آخر بالقضية الفلسطينية تحت عنوان "مائة عام على وعد بلفور" حيث سيتم تناوله من منظور ثقافي في علاقة بالقضية الفلسطينية.

وتسجل الدورة الحالية مشاركة 775 ناشر يمثلون 32 بلدا عربيا وأجنبيا من ضمنهم 126 ناشر تونسي. ويبلغ عدد العارضين 259 عارض يمثلون 25 بلدا عربيا وأجنبيا. كما يكرّم المعرض هذه السنة مجموعة من المفكرين والمبدعين التونسيين والعرب على غرار الروائيين الفلسطينيين ربعي المدهون ويحيى يخلف.