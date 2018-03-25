قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الأحد إن عمليات بدأت في منطقة سنجار العراقية، التي هددت تركيا بأن تقوم بعمل عسكري فيها عبر الحدود، وذلك بعد يومين فقط من إعلان مصادر بأن مسلحي حزب العمال الكردستاني سينسحبون من تلك المنطقة.



وقال إردوغان أمام حشد في إقليم طرابزون الواقع على البحر الأسود ”قلنا إننا سندخل سنجار. الآن العمليات بدأت هناك. القتال داخلي وخارجي“.

ولم يدل إردوغان بتفاصيل بشأن العمليات التي يشير إليها.



ويقود حزب العمال الكردستاني تمردا ضد الدولة التركية منذ عشرات السنين. وقال إردوغان الأسبوع الماضي إن هذا الحزب أقام قاعدة جديدة في سنجار وإن القوات التركية ستشن هجوما إذا دعت الحاجة لذلك.



وقالت مصادر في شمال العراق يوم الجمعة إن حزب العمال الكردستاني سينسحب من سنجار التي أصبح له فيها تواجد في عام 2014 بعد دخولها لمساعدة الأقلية اليزيدية التي كانت تتعرض لهجمات من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.