فوجئ عمال وموظفو إحدى دوائر ولاية بشار برجل يرتدي عباءة بيضاء وعمامة وهو يرش ماء على السلم المؤدي إلى مكتب رئيس الدائرة وعلى مدخل باب المكتب، وحين قرر هؤلاء العمال الاستفسار عن وجود هذا الشخص الغريب خارج أوقات العمل وبالقرب من مكتب رئيس الدائرة وعن هذه الطقوس التي يقوم بها، صارحهم رئيس الدائرة بأنه ”راق” وهو بحاجة إليه، ولم يفهم هؤلاء الموظفون إقدامه على هذه التصرفات، اللهم إن كان الأمر يتعلق باعتقاد راسخ لدى رئيس الدائرة وهو توفير حصانة له من أي حركة قادمة أو الانتقادات التي قد يتعرض لها من والي الولاية أو الرغبة في الترقية.



