لقيت، أمسية أمس، سيدة تبلغ من العمر 31 سنة حتفها اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفئة، فيما نقل زوجها البالغ من العمر 41 سنة على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى عين وسارة، وأشارت مصادرنا أن الضحية كانت في مسكنها الكائن بحي 80 سكنا بجوار الملعب البلدي لبلدية حد الصحاري في الجلفة رفقة زوجها، حيث تم اكتشاف جثة الزوجة وزوجها المصاب بالاختناق مساء من طرف أحد أقاربهما الذي بلغ رجال الأمن والحماية المدنية بالحادثة، حيث تنقلوا إلى المسكن وقاموا بتكسير الباب ونقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث والمصاب إلى المستشفى فيما فتح رجال الأمن تحقيقا في الحادثة، هذه الحادثة تعد الثانية من نوعها في أقل من يومين وسبقها بيوم وفاة شيخ بدار الشيوخ بنفس الكيفية كما تعد الحالة الحادية عشر على مستوى الولاية في أقل من 04 أشهر.