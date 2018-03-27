تمت اختبارات البث المباشر للبرامج التلفزيونية و الاذاعية الوطنية عالية الدقة (HD) و ذات الاختصاصات الموحدة (SD) عبر القمر الصناعي الجزائري (ألكومسات-1) بنجاح, حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء, المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية عز الدين أوصديق.

و في ندوة صحفية نشطها رفقة الرئيس المدير العام لمؤسسة البث الإذاعي و التلفزي شوقي سحنين و الرئيس المدير العام لمؤسسة "اتصالات الجزائر-ساتل" محمد علوان بن عبد الوهاب, أوضح السيد أوصديق أن "الاختبارات التي كان قد شرع فيها بتاريخ 26 مارس الجاري, انطلاقا من مركز استغلال أنظمة الاتصالات السلكية و اللاسلكية ببوشاوي (الجزائر العاصمة) على الساتل الجزائري تمت بنجاح على كل القنوات التلفزيونية و الإذاعية الوطنية البالغ عددها 57 قناة".

و بهذا الخصوص, أشار أوصديق إلى أنه تم الوقوف خلال هذه العملية على "الجودة العالية" للصور, حيث "يبقى الآن الانتهاء من مسار الاختبارات الذي سيمتد إلى غاية يونيو المقبل", مضيفا بأنه و بـ"الموازاة مع ذلك, سيتم السهر على وضع التدابير الخاصة بالتسويق حتى يشغل الساتل الجزائري مكانة رئيسية" في هذا المجال.

فبعد الانطلاق الناجح للقمر الصناعي المذكور في 10 ديسمبر الفارط, من منصة الإطلاق شيشانغ بالصين و الانتهاء من عمليات انفصاله و التحاقه بموقعه المداري الثابت بالنسبة للأرض, بدأت فرق مهندسي الوكالة الفضائية الجزائرية في مراحل الاختبار و التي تشمل جميع المناورات اللازمة للتحقق من التشغيل الكامل للنظام و كذا أدائه و هي العمليات التي تجري و تنفذ في "ظروف جيدة".

و بالإضافة إلى هذه الاختبارات, تم القيام باختبارات أخرى على معدات ثابتة على مستوى مركزي بوغزول (المدية) و بوشاوي, لاستغلال أنظمة الاتصالات السلكية و اللاسلكية في التردد Ku و التدفق العالي Ka.

و كانت أول اختبارات للاتصال عبر هذا الساتل قد تمت في الواقع بنجاح في 22 فبراير المنصرم بتمنراست, أين تم إجراء أول اختبار مباشر لجهاز إرسال في النطاق الترددي Ku على هذا القمر الصناعي.

للتذكير, يعد ألكومسات-1 أول قمر صناعي جزائري للاتصالات و يرمي إلى تلبية احتياجات القطاعات الوطنية المختلفة في مجال الاتصالات السلكية و اللاسلكية حيث يوفر تغطية وطنية و إقليمية (شمال إفريقيا و الساحل).

و سيعمل هذا القمر الصناعي على تحسين هذا النوع من الاتصالات و استقبال العديد من برامج البث الإذاعي و التلفزي. فضلا عن توفير خدمات الإرسال الصوتي و الانترنيت ذات التدفق العالي و التعليم عن بعد و الطب عن بعد و خدمة التداول بالفيديو و غيرها.

و تتشكل الحمولة النافعة لألكومسات-1 من 33 جهاز إرسال موجه للخدمة الإذاعية و للخدمة الثابتة عبر القمر الصناعي و للنطاق العريض, حيث ستتمكن السعة الإجمالية لأجهزة الإرسال المخصصة للبث الإذاعي و التلفزي من استقطاب أزيد من 100 قناة ذات اختصاصات موحدة أو عشرات القنوات عالية الدقة وفقا للمعايير التي يتعين استعمالها.