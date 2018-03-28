كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الأربعاء، أن سفارة الإكوادور لدى لندن قطعت شبكة الأنترنت عن مؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج، الذي يقيم منذ أكثر من خمس سنوات في مقرها.



ونقلت الهيئة عن مسؤولين في السفارة أن الخطوة جاءت لمنع مؤسس موقع التسريبات الأشهر في العالم، من التدخل في شؤون الدول الأخرى.



وأضافت أن ذلك يأتي على خلفية تشكيك "أسانج" في تورط موسكو في محاولة اغتيال العميل الروسي المزدوج السابق، سيرغي سكريبال، وابنته، في بريطانيا، مطلع مارس الجاري.



ولجأ أسانج، إلى السفارة الإكوادورية لدى لندن، في 2012، ليتجنب تسليمه إلى بلاده، السويد، التي يواجه فيها تهمًا باغتصاب امرأتين، أو إلى الولايات المتحدة، التي تتهمه بانتهاك قوانينها من خلال تحصيل وثائق حساسة بطرق مشبوهة ونشرها على الشبكة الإلكترونية.



وفي الرابع مارس الجاري، اتهمت بريطانيا روسيا بمحاولة قتل سيرغي سكريبال (66 عامًا)، وابنته يوليا (33 عامًا)، على أراضيها، باستخدام "غاز الأعصاب"، وهو ما تنفيه موسكو.



وأشعلت الحادثة أزمة دبلوماسية بين الجانبين، توسعت في الأيام الماضية لتشمل دولًا غربية عديدة، وقفت إلى جانب لندن.