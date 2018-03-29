كشف اليوم الخميس مدير الصحة بولاية سيدي بلعباس تسجيل حالتين مؤكدتين للإصابة بداء الحصبة والحصبة الألمانية وأوضح ذات المسؤول خلال تنشيطه لندوة صحفية أن الحالة الأولى المؤكدة تخص إصابة رضيع يبلغ من العمر 11 شهرا ببلدية سيدي بلعباس بداء الحصبة في حين أن الحالة الثانية تمثل إصابة مؤكدة بالحصبة الألمانية لامرأة تبلغ 33 سنة ببلدية تلاغ.

وبالموازاة مع ذلك سجلت مديرية الصحة والسكان 35 حالة مشتبه فيها منها 30 حالة ببلدية سيدي بلعباس في انتظار ظهور نتائج التحاليل المخبرية بمعهد باستور بالجزائر العاصمة حسبما كشفه ذات المسئول.

وأشار من جهته رئيس مصلحة الوقاية بذات المديرية الدكتور علمي رابح إلى أنه "لحد الآن تم تسجيل 35 حالة مشكوك فيها من بينها عشرين إناثا و15 ذكورا" موضحا أن "غالبية الحالات المشكوك فيها تم تسجيلها ببلدية سيدي بلعباس لاسيما في فئة الأطفال الذين لم يتلقوا التلقيح".

وكشف ذات المسئول أن عملية تلقيح التلاميذ على مستوى كل الدوائر والبلديات الأخرى تجاوزت 70 بالمائة في حين أن دائرة سيدي بلعباس لم تصل نسبة التلقيح بها 40 بالمائة داعيا إلى تفعيل هذه العملية وتلقيح جميع التلاميذ للوقاية من انتشار المرض.

وقال المتحدث أنه تم تشكيل في هذا الإطار خلية يقظة مع بداية ظهور أولى الحالات المرضية عبر مختلف ولايات الوطن وذلك لمواصلة عملية التلقيح لفائدة التلاميذ ولأفراد عائلات المصابين والذين لهم علاقة مباشرة مع المريض. مضيفا أنه تم إعطاء توجيهات لجميع الأطباء للقيام بالإجراءات اللازمة من أجل الإعلان عن حالات الإصابة يوميا وحتى صفر حالة وتلقيح جميع عمال الصحة الذين لا يتجاوز سنهم 40 سنة لمنع انتشار المرض.