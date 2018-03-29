أعلنت شركة توتال عن البدء في إنتاج الغاز من حقل تيميمون بجنوب غرب الجزائر.

وتقارب طاقة الإنتاج خمسة ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا (نحو 30 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا) في المشروع الذي تديره شركة سوناطراك بحصة 51 بالمئة وتوتال 37.75 بالمئة وثيبسا 11.25 بالمئة.

حقل تيميمون سينتج الغاز من 37 بئرا متصلة بمنشأة لمعالجة الغاز ترتبط بخط أنابيب يستخدم في نقل الغاز من حقول جنوب غرب الجزائر إلى حاسي الرمل.

وكان وفد وزاري يضم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، بحضور وزير الطاقة، مصطفى قيتوني، ووزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، والرئيس المدير العام لمؤسسة سوناطراك، عبد المومن ولد قدور، وكذا ممثلين عن شركتي توتال وثيبسا قد أشرف يوم الثلاثاء الماضي بولاية أدرار على تدشين مركب الغاز لحقل تيميمون الواقع بحاسي بارودة.