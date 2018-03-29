في تدخله أمام منتدى رجال الأعمال الجزائريين والمجريين خلال اجتماعهم المنعقد ببودابست، أكد عبد القادر دهندي، سفير الجزائر

في المجر، على موقف الجزائر الثابت في تعاملها مع أصدقائها التاريخيين وأكد على احترام تعهداتها المنبثقة عن قيمها ومبادئها الأصيلة، مرحبا بالمستثمرين المجريين الراغبين في تحقيق مشاريع اقتصادية في الجزائر التي تفتح لهم ذراعيها، وذكر بما نشره أحد المواقع الإخبارية المهمة الجمعة الماضية بأن الجزائر هي جزيرة الاستقرار الحقيقية في منطقة المغرب العربي، الأمر الذي استحسنه المجريون وتفاعلوا معه.