قالت شركة بوينغ إنها والشركة السعودية للصناعات العسكرية تؤسسان شراكة بينهما في مشروعات مشتركة تستهدف زيادة المكون المحلي إلى 55 بالمائة.



وأضافت أن الإيرادات التي ستتحقق من تلك الشراكة في زيادة المكون المحلي السعودي ستتجاوز 22 مليار دولار وستخلق ستة آلاف وظيفة بحلول عام 2030.



وأشارت إلى أن تلك الشراكة ستوفر خدمات استدامة للطائرات العسكرية التابعة للأسطول الجوي في المملكة.



وقالت بوينغ إن قيمة الاستثمارات ستصل إلى 450 مليون دولار وستشمل منشآت ومعدات داخل المملكة.