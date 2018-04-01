تمكنت مصالح الدرك الوطني لولاية النعامة نهاية الأسبوع الماضي، من إحباط محاولة تهريب لـ 5 قناطير من مادة الكيف المعالج قادمة من المغرب نحو التراب الوطني، حسبما علمته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأحد لدى الهيئة الأمنية المذكورة.

وذكر نفس المصدر، أن العملية التي تمت بالتنسيق ما بين مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالنعامة وكذا عناصر المجموعة الثانية لحرس الحدود لعين الصفراء قد تمت بناء على استغلال معلومات حول هذه العملية حيث تم العثور على الكمية المعلومة من المخدرات موضوعة في مكان معين عبر الشريط الحدودي الغربي.

وقد فتحت مصالح الدرك الوطني لولاية النعامة تحقيقا للكشف عن ملابسات هذه القضية.