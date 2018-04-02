أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم الاثنين، فوز عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية، في الانتخابات الرئاسية التي جرت من 26 حتى 28 من مارس الماضي.

وقال رئيس الهيئة، لاشين إبراهيم، إن السيسي حصل على 21 مليون و835 ألفا و887 صوتا، بنسبة 97.08 % من مجموع الأصوات.

وأضاف أن منافسه موسى مصطفى موسى حصل على 656 ألف صوت، بنسبة 2.92% .

وبلغت عدد مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسة المصرية 13 ألفا و 687 مركزا، تحت إشراف 18 ألفا و 678 قاضيا، وبمعاونة 103 آلاف موظف.