حققت أسعار النفط مكاسب اليوم الثلاثاء حيث تبدد أثر زيادة الإنتاج الروسي والتوقعات بخفض أسعار الخام السعودي بفعل تباطؤ محتمل في الإنتاج الأمريكي.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:57 بتوقيت غرينتش بارتفاع نسبته 0.3 بالمائة، أو ما يعادل 19 سنتا، عن التسوية السابقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 0.4 بالمائة، أو ما يعادل 27 سنتا، إلى 67.90 دولار للبرميل بعد أن هبطت 2.5 بالمائة يوم أمس الإثنين.

وتعرضت السوق لضغوط، حيث من المتوقع أن تخفض السعودية أكبر مصدر للخام في العالم أسعار بيع جميع أنواع الخام التي توردها لآسيا في ماي المقبل .

يأتي هذا في ظل زيادة الإمدادات، إذ ضخت روسيا 10.97 مليون برميل يوميا في مارس ارتفاعا من 10.95 مليون برميل يوميا في فبراير وفقا لما أظهرته البيانات. وهذا هو أعلى مستوى في 11 شهرا. وقادت السعودية وروسيا الجهود المستمرة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين كبار من خارجها لخفض إمدادات الخام ودعم الأسعار.