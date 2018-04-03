عاقبت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، مدرب فريق اتحاد الحراش (الرابطة الأولى)، بالإيقاف سنة بستة أشهر غير نافدة، بسبب "اعتدائه" على لاعب من نادي بارادو خلال الداربي العاصمي الذي جمع الفريقين يوم السبت بملعب أول نوفمبر (الجزائر) لحساب الجولة 24 لبطولة الرابطة الأولى (2-1)، حسبما كشفت عنه الرابطة على موقعها الرسمي.

وأوضحت الهيئة في بيان لها "قررت لجنة الانضباط تسليط عقوبة إيقاف سنة على عزيز عباس مدرب اتحاد الحراش من بينها ستة أشهر غير نافدة، بسبب اعتدائه على لاعب نادي بارادو دون أن يسبب له بالضرر".

وكانت التشكيلة "الحراشية" مطالبة بالفوز بالنظر إلى وضعيتها الصعبة في البطولة (المركز ما قبل الأخير قبل هذه المواجهة)، والإبقاء على الأمل في تفادي السقوط إلى الرابطة الثانية.

وافتتح "الباك" باب التهديف مع نهاية الشوط الأول عبر مهاجمه زكريا نعيجي وهو ما ضاعف الضغط على تشكيلة "الصفراء" ومدربها عزيز عباس الأمر الذي دفعه إلى فقدان أعصابه والدخول في مناوشات مع لاعب من الفريق المنافس.

وفي المرحلة الثانية، تمكن الاتحاد من ترجيح الكفة لفائدته بهدفي بوقاش (60) و فقيح (86) وتحقيق الفوز.

وبذلك، يرتقي الفريق الأصفر والأسود إلى الصف 12 رفقة دفاع تاجنانت بمجموع 24 نقطة، في الوقت الذي يحتل فيه الاتليتيك المرتبة الثامنة برصيد 35نقطة.