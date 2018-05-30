خلفت حصيلة حوادث المرور في الأربع والعشرين ساعة الماضية ثمانية ضحايا وإصابة 19 آخرين بجروح في سبعة حوادث سجلت على المستوى الوطني.

وأوضحت المدرية العامة للحماية المدنية اليوم الأربعاء، أن أثقل حصيلة سجلت بولاية الوادي بوفاة شخصين، على إثر اصطدام بين شاحنة وسيارة للوزن الخفيف بالطريق الوطني ببلدية رقيبة، وكذا في ولاية غرداية بتسجيل وفاة شخصين وإصابة 12 آخرفي اصطدام بين شاحنتين.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية أم البواقي من أجل انتشال جثة امرأة البالغة من العمر 46 سنة متوفية إثر سقوطها في بئر، بدوار فومان ببلدية عين الفكرون.

ومن جهة أخرى، تفيد مصالح المدرية العامة للحماية المدنية أنه تم تسجيل 2.527 تدخلا في عــدة مناطق مختلفة من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين، مشيرة أن هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة جهازها سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق والأجهزة الأمنية.