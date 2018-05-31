أثارت تحركات الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، عبر عديد الولايات ولقاءاته مع قواعد الحزب في الفترة الأخيرة، اهتماما خاصا حول توقيتها وأهدافها، خصوصا أنها تأتي قبل سنة من الانتخابات الرئاسية.



وتتولي مكاتب تنسيق، تضم منتخبين وكوادر سابقين مهمشين في الهياكل الحالية للحزب تنظيم هذه اللقاءات، فيما يشير إلى وجود أجندة خاصة لرئيس الحكومة والمستشار الأسبق بالرئاسة، وضمت التحركات أيضا زيارة عائلات لضحايا الطائرة العسكرية التي تحطمت في أفريل الماضي.



ويقول مقربون من بلخادم، إن هذه التحركات تهدف إلى لملمة الحزب المقبل على تحديات في الفترة المقبلة. وفي هذا الصدد، ذكر عضو مجلس الأمة عن ولاية الأغواط، محمود قيساري، لـ”الخبر”، أمس، على هامش جلسة مناقشة قانون الصحة الجديد، أن تحركات الأمين العام الأسبق تهدف أساسا للمّ الشمل في الحزب، وأن يكون على ما يرام بغض النظر عمن يكون مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة”.



ويسود اعتقاد لدى كوادر في الحزب، أن هذه التحركات والتسهيلات التي يحوز عليها في تنقلاته تشير إلى تكليفه بأدوار لصالح الرئيس بوتفليقة تمهيدا للانتخابات الرئاسية، ومن المنتظر أن يلعب الممثل الخاص السابق أدوارا في الحملة الانتخابية وتحريك فئة من قواعد الحزب، انسحبت من الشأن العام وتراجعت للوراء منذ تكليف عمار سعداني ثم ولد عباس بإدارة الشؤون اليومية للحزب- الجهاز.



ويحتفظ بلخادم على ولاءات في عديد من الولايات وخصوصا في مناطق الغرب والجنوب وجهات من الوسط، وخصوصا من المنتخبين السابقين، وأظهرت صور وتسجيلات للقاءات التي نظمت في الفترة الأخيرة تواجد عدة كوادر منهم نواب سابقين برفقته.



وحسبهم، فإن فريق الرئاسة غير مقتنع بقدرة القيادة الحالية للحزب على تولي تسويق برنامج انتخابي للرئيس بوتفليقة الذي لم يعلن بعد عن موقفه الرسمي من الترشح. واتهم الأمين العام للحزب الحالي، جمال ولد عباس من قبل قيادات في الحزب بالعجز عن الترويج لبرنامج الحزب، والتركيز على شخصه خلال قيادته للحملة الانتخابية للتشريعيات والمحليات السابقة.



وعلى مستوى الحزب ورغم القلق الذي يثار حول هذه التحركات والانزعاج المعبر عنه مرات عدة، ينظر إلى بلخادم على أنه تحت السيطرة، وما يقوم به سوى عرض خدمات لأجل إعادة الاعتبار له بعد خروجه من الباب الضيق في صيف 2015. وسبق للرئيس بوتفليقة الذي عاش التهميش من الحكم بين 1981 و1999 إعادة الاعتبار لكثير من المهمّشين في السلطة ومنهم من تولى بنفسه وضعهم خارج دائرة القرار.