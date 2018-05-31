عثر مصري، في الولايات المتحدة، على 10 آلاف دولار في شكل عملات ذهبية، داخل حقيبة اشتراها من أحد المتاجر، وبدلا من الاحتفاظ بها، أمضى أسبوعا كاملا في تعقب المالك الأصلي للقطع المعدنية.

وتعود تفاصيل القصة حين اشترى أحمد محمد فهمي يوسف حقيبة من أحد متاجر التوفير أثناء التحضير لرحلة العودة إلى الوطن، بعدما أمضى سنة دراسية في جامعة كولورادو بولدر كعضو هيئة تدريس زائر.

وعندما وصل إلى المنزل، لاحظ أن الحقيبة غير متوازنة، ففتح جيبا داخلها، وعثر على مغلف يحتوي على 10 آلاف دولار من العملات الذهبية، يحمل اسم "جيمس نوبل" وعنوانا له.

وأمضى الباحث أسبوعه الأخير في الجامعة في محاولة العثور على مالك القطع النقدية. وخلال أيام عدة اتصل بـ 76 شخصا مختلفا، ودقق في هوياتهم وطرح أسئلته، لكنه لم يسمع الإجابة التي كان يبحث عنها.

وأخيرا، عثر أحمد على فورست نوبل، ابن جيمس نوبل، الذي عاش في مدينة بولدر.

وعلق أحمد، من جانبه، قائلا: "هذه تجربة رائعة في حياتي"، معربا عن ارتياحه بعد العثور على نوبل قبل مغادرته الولايات المتحدة.