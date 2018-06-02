عبر وزير الشباب والرياضة محمد حطاب عن أسفه لانهزام المنتخب الوطني أمس الجمعة ضد الرأس الأخضر في المقابلة الودية التي احتضنها ملعب 5 جويلية.

وقال حطاب في تصريح للقناة الخاصة "الجزائرية وان" أنه من غير المقبول خسارة "الخضر" بتلك الطريقة التي وصفها بـ"الهزيلة"، خاصة وأن المنتخب يضم لاعبين عالميين حسبه، وهو ما يعتبر انتقاد واضح للمدرب رابح ماجر.

وستزيد تصريحات المسؤول الأول عن الرياضة في الجزائر من الضغط على الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، ما سيجعل أيام الناخب الوطني رابح ماجر معدودة على رأس "الخضر" في ظل السخط الجماهيري على مستوى زملاء محرز.