صدرت كينيا، الأحد، أول دفعة من النفط الخام في تاريخها، في إطار خطة تجريبية تعرف باسم "مشروع النفط المبكر".

وانطلقت الشاحنات المحملة بالنفط من مقاطعة توركانا، شمالي كينيا؛ حيث يوجد بئر التنقيب "نجاميا 8".

وقال الرئيس الكيني، أوهور كينياتا، من موقع انطلاق الشاحنات إنّ "حدث رفع العلم (لإعلان انطلاق الشاحنات) وبدء تنفيذ مشروع النفط المبكر (إيرلي أويل بايلوت) يمثلان بداية رحلة طويلة ومثمرة".

ولم تكشف السلطات الكينية عن الجهة التي تم تصدير النفط إليها، ولا الكمية المصدرة.

وتستخدم كينيا مشروع النفط المبكر التجريبي لترسخ نفسها كدولة مصدرة للنفط الخام في المنطقة.

وشدد الرئيس كينياتا على أن انضمام كينيا إلى مصاف البلدان المصدرة للنفط "سيعزز من الشراكات الاقتصادية والتجارية الحالية، إضافة إلى تعزيز فرص النمو والاستثمارات داخل البلاد".

وأردف بالقول: "ستركز حكومتي على تطوير قطاعي النفط والغاز من أجل تحسين الاقتصاد وحياة الناس".

كانت شركة "تولو" البريطانية المتخصصة في الاستكشافات النفطية عثرت على النفط الخام في حوض لوكشار شمالي شرق كينيا في عام 2012.

ومنذ ذلك التاريخ أخذت في العثور على العديد من الاستكشافات النفطية؛ بما يؤهل البلاد لأن تكون من بين الدول المنتجة للذهب الأسود.

وتقدر الاحتياطيات القابلة للاستخراج بحوالي 750 مليون برميل من النفط الخام بكلفة استخراج تجاري مقبولة.

ويستهدف "مشروع النفط المبكر" نقل ألفي برميل يوميا من النفط برا إلى مدينة مومباسا (الميناء الرئيسي لكينيا) ليتم شحنهم في نهاية المطاف.

ومن المنتظر أن تبدأ كينيا في الإنتاج الكامل للنفط عام 2021، وفق تقارير إعلامية.