تدخلت مساء اليوم الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشريعة بولاية تبسة على مستوى المنطقة الريفية " بئرالدروج" في مقطع الطريق الوطني الرابط بين الشريعة وتبسة لنقل 5 أشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة في حادث أنقلاب سيارة رنو 21 والتي أنحرفت على خلفية السرعة المفرطة مخلفة وفاة رضيع يبلغ من العمر 18 شهرا بينما توفيت طفلة أخرى تبلغ من العمر 6 سنوات بعد نقلها إلى قسم الاستعجالات بالمؤسسة الأستشفائية العمومية محمد الشبوكي بالشريعة ، وقد عاينت فرقة الدرك الوطني ببئر مقدم ميدانيا وحول ملف الحادث على الجهة القضائية والأمنية المختصة.