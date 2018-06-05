شكل رئيس مفتشية أقسام جمارك وهران خارجي بأمر من المديرية العامة للجمارك لجنة حول قضية 3 حاويات من اللحم المستورد من طرف شركة " دونيا –ميت"، المودعة بالميناء الجاف للسانية، منذ أكثر من سنة، دون فتحها أو إخراجها من طرف نفس المستورد المتهم في قضية الكوكايين المحجوزة بميناء وهران.

أمرت المديرية العامة للجمارك من مصالحها بوهران البتّ بسرعة في قضية الحاويات المغلقة منذ سنة و فتحها بعد طلب ترخيص من رئيس محكمة وهران، لإبعاد كل الشبهات التي تحوم حول محتوياتها، خاصة بعد اكتشاف أنها مستوردة من طرف نفس شركة المستورد " ك.ش" من البرازيل، على غرار حاويات الكوكايين المحجوزة. و هي الحاويات التي كان من المنتظر إيداعها بنفس الميناء الجاف بالسانية. و لقد أثارت قضية بقاءها مغلقة هذه المدة الطويلة عدة استفسارات و كانت محل عدة مراسلات، لأن القوانين تقضي بإعذار المستورد و مطالبته بإخراج سلعته بعد فتح الحاويات و مراقبة محتوياتها، لكن في حالة عدم تقدمه أو افتقاده للتراخيص المسبقة للاستيراد، تباشر القباضة الرئيسية للميناء الجاف إجراءات الحجز بعد انقضاء شهرين و 20 يوما .

وتطلب ترخيص من رئيس المحكمة لفتح الحاويات بحضور محضر قضائي، قبل الشروع في بيعها في المزاد العلني، خاصة عندما يتعلق الأمر بمادة سريعة التلف كاللحوم لتفادي تضررها. وأفادت مصادرنا كذلك بأن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني التي تحقق في قضية حجز 7 قناطير من الكوكايين طلبت معلومات حول الحاويات الثلاثة و من غير المستعبد إشراكها خلال فتحها. في نفس السياق، قامت مصالح الجمارك بتجميد كل عمليات الجمركة في نظام الإعلام الآلي التي يقوم بها وكيل العبور المشتبه في ضلوعه في قضية حاويات الكوكايين، و هو نفس الوكيل الذي تكفل بجمركة الحاويات المحجوزة بالميناء الجاف بالسانية.