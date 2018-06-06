أدانت السيدة سعيدة بن حبيلس "الحملة التي تتعرض لها الجزائر جراء موقفها السيد من قضية النازحين الأفارقة". وقالت خلال مقاسمتها للإفطار، مساء اليوم، في المطعم الذي فتحته لجنة الهلال الأحمر الجزائري لوهران في روضة البلدية في شارع العربي بن مهيدي، مع الناجين من المهاجرين الأفارقة الذين جنح الزورق الذي كانوا على متنه إلى الشاطئ الصخري لكاب فالكون في عين الترك يوم 28 أفريل الماضي، وهو الحادث الذي أسفر عن وفاة 15 مهاجرا، ونجاة 19 آخرين مازالوا في وهران في انتظار نقلهم إلى بلدانهم.

وصرحت السيدة بن حبيلس لـ"الخبر" أن كان على "الذين يتحدثون عن سوء معاملة الأفارقة، ووقعوا بيانا كاذبا، يشتغلون لفائدة أجندات أجنبية معروفة. وإن كان وضع الناازحين الأفارقة قد آلمهم، كان عليهم أن يدينوا حلف الشمال الأطلسي وحلفاءه الذين هاجموا ليبيا الشقيقة، وسببوا الأوضاع المأساوية في القارة الإفريقية". وأضافت "إن الجزائر لم تتسبب في المأساة في الدول الإفريقية ولا فيما تعاينه شعوبها من جوع وأمراض فرضت عليها الهجرة. إن الجزائر سيدة في قراراتها ومواقفها. وستواصل رعاية النازحين الذين يهجرون إليها وتجتهد مع بلدانهم الأصلية لترحيلهم في ظروف إنسانية".