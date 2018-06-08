خضع نبيل فقير للفحوص الطبية صبيحة اليوم مع فريق ليفربول من أجل ترسيم انتقاله إلى النادي الإنجليزي وسط سرية كبيرة.

وحسب ما كشفت عنه صحيفة "ميرور" الإنجليزية إنه سيتم الكشف خلال الساعات القليلة القادمة عن توقيعه رسميا مع "الريدز"، حيث سيوقع نجم ليون السابق لمدة 5 سنوات مع ليفربول مقابل حصوله على 7.6 مليون أورو سنويا وهو الراتب الذي كان سببا في اختيار فقير لـ "الليفر" على حساب بقية الفرق التي كانت مهتمة بخدماته.

ونفى نادي أولمبيك ليون الفرنسي التقارير التي تواردت عن انتقال نجم الفريق نبيل فقير إلى صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن ليفربول نجح في التعاقد مع فقير مقابل 55 مليون أورو، بالإضافة إلى 5 ملايين أورو كمتغيرات .

إلا أن رئيس النادي الفرنسي جان ميشيل أولاس، كتب على تويتر إن اللاعب من الصعب بيعه الآن قبل انتهاء فعاليات كأس العالم القادمة في روسيا ، كما أن المعلومات التي تشير إلى حسم ليفربول الصفقة كاذبة تماماً . وأضاف أولاس أنه في كل فترة من فترات الانتقالات تتزايد الشائعات حول انتقالات اللاعبين .