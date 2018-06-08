قدم الخبير الصهيوني موردخاي قيدار رواية جديدة لا تخلو من غرابة لسبب وفاة الزعيم جمال عبد الناصر، معتبرا أن تل أبيب جعلته يموت خجلا!

في مقالة بعنوان "51 عاما على الحرب.. العالم العربي لم يتعاف بعد"، مكرسة لذكرى هزيمة عام 1967، رأى الصهيوني قيدار أنه "في الوقت الذي يتقدم فيه الكيان في كل المجالات، لا زال العرب يواجهون الفشل".

ومضى الخبير العبري متباهيا في هذا السياق: "51 عاما مرت منذ حرب 1967 و"إسرائيل" تتقدم في كل المجالات سواء الاقتصاد أو التكنولوجيا أو القطاع الاجتماعي والسياسي، لقد وقعت دولتان حدوديتان مع الكيان، هما مصر والأردن، اتفاقيات سلام بل وعدد من الدول العربية يقيم علاقات طيبة معنا من وراء الكواليس".

وكشف قيدار عما عده الحدث الذي أودت مضاعفاته بحياة عبد الناصر، مشيرا إلى أن "إسرائيل" بدأت الحرب بضربة جوية دمرت الأسلحة الجوية لمصر والأردن وسوريا حيث كانت الطائرات لا زالت على الأرض، كما وجهت ضربات لسلاحي الجو اللبناني والعراقي.. الرئيس المصري عبد الناصر والملك الأردني حسين لم يستطيعا تحمل هذا العار، وفي محادثة هاتفية قررا نشر معلومة غير صحيحة بأن سلاح الجو الأمريكي هو الذي هاجم القواعد الجوية في القاهرة وعمان، وهي المحادثة التي تنصتت عليها المخابرات الصهيونية".

وروى الخبير الصهيوني أن "تل أبيب أذاعت محادثة ناصر وحسين عبر راديو (صوت إسرائيل)، الأمر الذي أصاب الرئيس المصري بإحراج وألم شديدين، وشعر أنه ملزم بتقديم استقالته من منصبه، لكن الجماهير المصرية خرجت للشوارع في مظاهرات أعدها النظام الحاكم، واضطر عبد الناصر إلى ما أسماه (الاستجابة لمطالب الشعب) وتراجع عن استقالته، وبعد 3 سنوات توفي إثر أزمة قلبية، بسبب الخجل الذي سببته هزيمة 1967 وبسبب إذاعة تل أبيب لمكالمته الهاتفية مع الملك الأردني حسين".

ولم يكتف قيدار، ويعمل باحثا في معهد بيغن السادات للدراسات الإستراتيجية في جامعة بارايلان، بإيجاد تفسير لموت عبد الناصر، ومضى أبعد من ذلك بتأكيده أن "الإرهاب" الذي يعاني العالم منه اليوم هو نتيجة لهزيمة عام 1967.