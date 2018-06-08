وقعت روسيا والصين حزمة اتفاقات مهمة في المجال النووي، تتضمن بناء أربعة مفاعلات نووية في الصين،من طرف مجموعة "روساتوم" الحكومية للطاقة النووية بحسب ما أعلنت الشركة الجمعة.

"المسؤولين في المجال النووي الروسي والصينيين وقعوا أكبر مجموعة عقود في تاريخ الشراكة النووية بين البلدين"، من دون تحديد المواعيد النهائية وقيمة هذه العقود".

وتم توقيع الاتفاقات أثناء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبكين.

وتنصّ هذه العقود خصوصا على بناء أربع وحدات تحمل مفاعلات مع قدرة تبلغ 1200 ميغاوات، اثنان منها في محطة تينوان النووية الموجودة أصلا واثنان في محطة شوداباو، التي يتم بناؤها حاليا.

وينصّ عقد آخر على أن تزود روسيا الصين بمعدات ووقود وخدمات لمشروع مفاعل سريع.

وتم توقيع اتفاق يتضمن تقديم روسيا معدات لمولدات كهرباء حرارية تستخدم في برنامج الفضاء الصيني، "خصوصا من أجل استكشاف القمر"، بحسب البيان.

وقالت المجموعة الروسية إن محطة تينوان النووية هي "أكبر منشأة مستخدمة للتعاون الاقتصادي بين روسيا والصين".