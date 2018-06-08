وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة اليوم الجمعة، رحب فيها بكافة ضيوف نهائيات كأس العالم 2018 التي ستنطلق على الأراضي الروسية بعد 6 أيام.



وجاء في نص الرسالة:



"أرحب بعشاق كرة القدم وأفضل منتخبات العالم

أرحب بجميع من وصل إلى روسيا ومن يستعد للوصول بهدف المشاركة في هذا الحدث الدولي الكبير بطولة كأس العالم لكرة القدم.

إنه لشرف وفرحة كبيرة لبلدنا احتضان ممثلي أسرة كرة القدم الكبيرة وإهداؤكم عيدا حقيقيا مليئاً بالحماس الرياضي والإثارة.

آمُل أن مباريات الفرق المفضلة ومهارةَ اللاعبين المحبوبين وكذلك التعرف على بلدنا روسيا وعلى ثقافتها الأصيلة وتاريخها الفريد وطبيعتها الغنية وعلى شعبها المضياف المخلص المحب للصداقة ستترك في قلوبكم انطباعات لا تنسى.

فعلنا كل شيء لكي يشعر ضيوفنا من الرياضيين والمختصين وطبعاً المشجعين وكأنهم في بلدهم. البيت بيتكم وروسيا وطنكم.

فتحنا للعالم بلدنا وقلوبنا.

أهلاً وسهلاً بكم في بطولة كأس العالم."



وستكون روسيا وجهة لعشاق الساحرة المستديرة باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها، وستقام مباريات البطولة على 12 ملعبا، في 11 مدينة، هي: موسكو، بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.