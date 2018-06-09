قالت إمارة منطقة مكة المكرمة، إن شخصا من الجنسية الآسيوية انتحر مساء الجمعة بعد أن القى بنفسه من الدور العلوي لصحن المطاف بالمسجد الحرام ليفارق الحياة على الفور.



وأضافت الإمارة في حسابها الرسمي على تويتر، أن "الجهات الأمنية تباشر حالة انتحار لمجهول قفز من الدور العلوي لصحن المطاف، ولا تزال الجهات الأمنية ممثلة في قوة أمن الحرم تباشر الحالة، بمساندة عدد من الجهات ذات العلاقة".



وحسب بيان الإمارة، فإن المنتحر أقدم على رمي نفسه بعد انتهاء صلاة العشاء حيث ألقى بنفسه من سطح المسجد.



وقد تم على الفور تطويق الموقع ومباشرة الحالة من قبل الهلال الأحمر لمحاولة إسعاف الشخص ونقله إلى طوارئ مستشفى أجياد إلا أنه توفي هناك. حسب ما أوضحت الإمارة.



