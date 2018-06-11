ردّ بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على تصريحات يايا توريه، لاعب الفريق السابق، والتي اتهمته بالعنصرية والانحياز ضد الأفارقة وأصحاب البشرة السمراء حسب ما نقل موقع "غول".

وكان توريه أكد أن جوارديولا أطاح به من برشلونة ثم مانشستر سيتي بسبب عنصريته مع الأفارقة، وهو ما فعله بيب أيضًا مع صامويل إيتو في البلوجرانا.

وردّ جوارديولا على هذه الاتهامات في تصريحات للقناة الثالثة الكتالونية: "هذا كذب وتوريه يعرف ذلك جيدًا، لقد كنا نعمل سويًا لموسمين ولم يتحدث معي مطلقًا بشأن هذا الأمر".

وتابع: "لو كان يشعر بأي عنصرية ضده عليه أن يأتي ويتحدث معي ولكنّه لم يفعل".