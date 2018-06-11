أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أن مدربي الرابطة الأولى والثانية لديهم الحق في الحصول على إجازتين في الموسم الواحد فقط، وهذا قبل شهرين عن انطلاق الموسم الرياضي 2018-2019.

وأوضحت الاتحادية في بيان لها أنه "ستمنح إجازتين في الموسم لمدربي الرابطة الأولى والثانية لكرة القدم (أكابر)"، مضيفة أن "هذه الإجازات ستصدر فقط خلال فترة التحويلات الصيفية أو الشتوية (الميركاتو)".

القرار المتخذ من طرف الهيئة الفيديرالية يخص أيضا الأندية، بحيث أن هذه الأخيرة لها الحق في استقدام مدربين اثنين فقط في الموسم الكروي وهذا لم يكن معمولا به من قبل، فبعض الأندية تجاوزت حدود المعقول في استهلاك المدربين.

وعلى سبيل المثال، فإن شبيبة القبائل ودفاع تاجنانت تعاقدا لوحدهما مع ما لا يقل عن أربعة مدربين لكل واحد منهما خلال الموسم الفارط وهكذا وحسب التعليمات الجديدة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم فإنه "حتى الأندية المحترفة لديها الحق في إجازتين في الموسم الواحد لاستقدام مدرب ما بالنسبة لفئة الأكابر".

ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من الفوضى المتنامية في استقدام المدربين والتي شوهت صورة كرة القدم الجزائرية.

وأعلنت "الفاف" من جهة أخرى أن "هذه التدابير الجديدة تحتم على الأندية المحترفة التعاقد مع تقني يتقلد منصب مدير تقني رياضي وهذا الأخير سيكون ناطقا رسميا للمديرية الفنية الوطنية في كل ما يتعلق بمشاريع تطوير الفريق".