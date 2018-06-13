ينطلق غدا العرس الكروي العالمي بالأراضي الروسية، لتعيين خليفة ألمانيا، وستكون البداية بلقاء الافتتاح بين روسيا والسعودية, وفي ما يلي الجدل الكامل لمباريات كأس العالم 2018 .

المجموعة الأولى:

بتوقيت غرنيتش

1 14 جوان 18.00 موسكو روسيا السعودية

2 15 جوان 15.00 إيكاترينبورغ مصر - الأوروغواي

17 19 جوان 21.00 سان بطرسبورغ روسيا - مصر

18 20 جوان 18.00 روستوف الأوروغواي - السعودية

33 25 جوان 17.00 سامارا الأوروغواي- روسيا

34 25 جوان 17.00 فولغوغراد السعودية - مصر

المجموعة الثانية

4 15 جوان 18.00 سان بطرسبورغ المغرب - إيران

3 15 جوان 21.00 سوتشي البرتغال - إسبانيا

19 20 جوان 15.00 موسكو البرتغال - المغرب

20 20 جوان 21.00 قازان إيران - إسبانيا

36 25 جوان 21.00 كالينينغراد إسبانيا - المغرب

35 25 جوان 21.00 سارانسك إيران - البرتغال

المجموعة الثالثة

5 16 جوان 13.00 قازان فرنسا - أستراليا

6 16 جوان 19.00 سارانسك بيرو - الدنمارك

22 21 جوان 15.00 سامارا الدنمارك - أستراليا

21 21 جوان 18.00 إيكاترينبورغ فرنسا - بيرو

38 26 جوان 17.00 سوتشي أستراليا - بيرو

37 26 جوان 17.00 موسكو دنمارك - فرنسا

المجموعة الرابعة

7 16 جوان 16.00 موسكو الأرجنتين - آيسلندا

8 16 جوان 22.00 كالينينغراد كرواتيا - نيجيريا

23 21 جوان 21.00 نيجني نوفغورود الأرجنتين - كرواتيا

24 22 جوان 18.00 فولغوغراد نيجيريا - آيسلندا

39 26 جوان 21.00 سان بطرسبورغ نيجيريا - الأرجنتين

40 26 جوان 21.00 روستوف آيسلندا - كرواتيا

المجموعة الخامسة

10 17 جوان 15.00 سامارا كوستاريكا - صربيا

9 17 جوان 21.00 روستوف البرازيل - سويسرا

25 22 جوان 15.00 سان بطرسبورغ البرازيل - كوستاريكا

26 22 جوان 21.00 كالينينغراد صربيا - سويسرا

41 27 جوان 21.00 موسكو صربيا - البرازيل

42 27 جوان 21.00 نيجني نوفغورود سويسرا - كوستاريكا

المجموعة السادسة

11 17 جوان 18.00 موسكو ألمانيا - المكسيك

12 18 جوان 15.00 نيجني نوفغورود السويد - كوريا الجنوبية

28 23 جوان 18.00 روستوف كوريا الجنوبية - المكسيك

27 23 جوان 21.00 سوتشي ألمانيا - السويد

43 27 جوان 17.00 قازان كوريا الجنوبية - ألمانيا

44 27 جوان 17.00 إيكاترينبورغ المكسيك - السويد

المجموعة السابعة

13 18 جوان 18.00 سوتشي بلجيكا - بنما

14 18 جوان 21.00 فولغوغراد تونس - إنجلترا

29 23 جوان 15.00 موسكو بلجيكا - تونس

30 24 جوان 15.00 نيجني نوفغورود إنكلترا - بنما

46 28 جوان 21.00 سامارا بنما - تونس

45 28 جوان 21.00 كالينينغراد إنجلترا - بلجيكا

المجموعة الثامنة

16 19 جوان 15.00 سارانسك كولومبيا - اليابان

15 19 جوان 18.00 موسكو بولندا - السنغال

32 24 جوان 18.00 إيكاترينبورغ اليابان - السنغال

31 24 جوان 21.00 قازان بولندا - كولومبيا

47 28 جوان 17.00 فولغوغراد اليابان - بولندا

48 28 جوان 17.00 سامارا السنغال - كولومبيا

- الدور الثاني (الثمن النهائي)

جدول مباريات الدور الثاني على الشكل التالي

49 30 جوان 21.00 سوتشي متصدر المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية

50 30 جوان 17.00 قازان متصدر المجموعة الثالثة ثاني المجموعة الرابعة

51 1 جويلية 17.00 موسكو متصدر المجموعة الثانية ثاني المجموعة الأولى

52 1 جويلية 21.00 نيجني نوفغورود متصدر المجموعة الرابعة ثاني المجموعة الثالثة

53 2 جويلية 17.00 سامارا متصدر المجموعة الخامسة ثاني المجموعة السادسة

54 2 جويلية 21.00 روستوف متصدر المجموعة السابعة ثاني المجموعة الثامنة

55 3 جويلية 17.00 سان بطرسبورغ متصدر المجموعة الثامنة ثاني المجموعة السابعة

56 3 جويلية 21.00 موسكو متصدر المجموعة السادسة ثاني المجموعة الخامسة

مباريات الدور ربع النهائي

57 6 جويلية 17.00 نيجني نوفغورود الفائز من المباراة رقم 49 الفائز من المباراة رقم 50

58 6 جويلية 21.00 قازان الفائز من المباراة رقم 53 الفائز من المباراة رقم 54

59 7 جويلية 21.00 سوتشي الفائز من المباراة رقم 51 الفائز من المباراة رقم 52

60 7 جويلية 17.00 سامارا الفائز من المباراة رقم 55 الفائز من المباراة رقم 56

الدور نصف النهائي

61 10 جويلية 21.00 سان بطرسبورغ الفائز من المباراة رقم 57 الفائز من المباراة رقم 58

62 11 جويلية 21.00 موسكو الفائز من المباراة رقم 59 الفائز من المباراة رقم 60

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية

63 14 جويلية 17.00 سان بطرسبورغ الخاسر من المباراة رقم 61 الخاسر من المباراة رقم 62

64 15 جويلية 18.00 موسكو الفائز من المباراة رقم 61 الفائز من المباراة رقم 62