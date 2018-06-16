رغم المشاركة التاريخية للمنتخبات العربية في مونديال روسيا، متمثلة في منتخبات السعودية ومصر والمغرب وتونس، إلا أن النتائج حتى الآن جاءت سلبية بعد خوض ثلاثة منها الجولة الأولى.

شكلت خسارة المنتخب السعودي، أمام نظيره الروسي، صدمة ليس فقط للسعوديين، بل لكل العرب، الذي أصيبوا بخيبة أمل كبيرة. وخسرت ثلاثة منتخبات عربية في الجولة الأولى ليكون الأمل متوقفا عند منتخب تونس آخر المنتخبات العربية. وأصبح أمام المنتخب السعودي فرصة أخرى لكن تبدو صعبة من أجل بلوغ الدور المقبل وهو الفوز على أوروغواي في الجولة المقبلة، لكن العروض المحتشمة التي قدمها منتخب السعودية، أمام منتخب البلد المنظم، تعطي الانطباع أن الفريق السعودي حل بروسيا لقضاء عطلة، فيما يبدو منتخب الأورغواي في أفضل أحواله بقيادة نجمه سواريز، نجم نادي برشلونة الإسباني.



وتعرض المنتخب المصري لخسارة قاتلة على يد منتخب أوروغواي في الدقيقة قبل الأخيرة على نهاية المباراة بعدما سجل خمينيز هدفًا قاتلاً للأوروغواي.

وكان المنتخب المصري قريبًا من الخروج بنتيجة التعادل، إلا أن رأسية مدافع أتليتكو مدريد حرمت ”الفراعنة” من الحصول على نقطة. ويواجه المنتخب المصري منافسه الروسي يوم الثلاثاء المقبل في مباراة يحتاج فيها ”الفراعنة” لنتيجة الفوز من أجل إحياء آماله في الوصول للدور المقبل. ولم يختلف الوضع الذي مرّ به المنتخب المصري عن ممثل العرب الثالث المنتخب المغربي الذي تلقى خسارة قاسية على يد إيران في الوقت القاتل أيضًا لكن بهدف سجله مدافع ”أسود أطلس” عزيز بوهدوز في مرماه. ومن المقرر أن يواجه المنتخب المغربي نظيره البرتغالي في الجولة المقبلة يوم الأربعاء المقبل ضمن المرحلة الثانية. ويبقى الأمل عند المنتخب التونسي لكن ”نسور قرطاج” سيخوضون مواجهة نارية أمام المنتخب الإنجليزي غدا، ضمن مباريات المجموعة السابعة. ويلعب المنتخب التونسي أمام منافسه البلجيكي في الجولة الثانية ثم منتخب بنما في المباراة الثالثة.