اعتذر أسطورة الكرة الأرجنتيني، دييغو مارادونا، عما فعله بالمدرجات خلال مباراة جمعت منتخب بلاده بآيسلندا، والتي انتهت بالتعادل 1 - 1، في إطار نهائيات كأس العالم المقامة في روسيا.

والتقطت عدسات المصورين مارادونا وهو ينفث دخان سيجار سميك، من دون أن يكترث بكون التدخين ممنوعا في مدرجات الكرة، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

واعتذر مارادونا عما قام به، قائلا إنه لم يكن على دراية بأن التدخين ممنوع في الملعب، وأضاف أن السبت كان نهارا صعبا بالنسبة إلى فريق بلاده الذي لم يحقق المرجو منه.

ويعد مارادونا واحدا من أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ، وقاد فريق بلاده سنة 1986 إلى التتويج بكأس العالم في المكسيك.