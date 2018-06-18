أفاد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر اليوم الاثنين, بأنه سيأمر الشرطة الاتحادية بالتطبيق الفوري لإجراءات تقضي بمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضي البلاد سواء للإقامة أو لعبورها نحو بلدان مجاورة.

وقال الوزير الألماني في تصريح أنه " لا يمكن تفسير استمرار دخول مهاجرين إلى ألمانيا رغم صدور قرارات بحظر دخولهم إليها " معتبرا الأمر " فضيحة في الأساس".

كما لفت إلى أنه يعتزم إجراء محادثات مع المستشارة أنجيلا ميركل وحزبها المسيحي الديمقراطي مرة أخرى قبل إعطاء أوامر بتنفيذ إجراءات شاملة لرفض دخول أجانب من على حدود البلاد , مؤكدا أنه " في حال عدم توصل الأوروبيين إلى نتائج ذات فعالية بشأن ملف المهاجرين غير الشرعيين خلال المفاوضات التي ستجري بينهم قريبايلفإنه سيأمر بتنفيذ الإجراءات التي تراها ألمانيا مناسبة لحماية حدودها لاسيما أن الاستعدادات الخاصة بهذه العملية جارية الآن ".

ومن المنتظر أن تبحث ميركل خلال الأسبوعين المقبلين مع القادة الأوروبيين مدى استعداد اي من الدول الأوروبية لاستعادة اللاجئين الذين تم تسجيلهم لأول مرة لديها.

يشار إلى أن ملف توزيع حصص المهاجرين غير الشرعيين على بلدان الاتحاد الأوروبي شكل نقطة خلافية عميقة بين الدول الأعضاء بسبب تنصل بعض العواصم من التزاماتها في هذا الخصوص.

وكان آخر فصول هذا الاختلاف منع الحكومتين الايطالية والمالطية خلال الأسبوع الماضي سفينة اكواريوس التي كانت تقل أزيد من 600 مهاجر من الرسو بأحد موانئهما , ما دفع إسبانيا للقبول باستقبال هؤلاء المهاجرين لتعلن في وقت لاحق فرنسا مساعدة جارتها في هذا الأمر واستقبال العشرات منهم.