أحرز فرجاني ساسي هدف التعادل لتونس أمام منتخب إنجلترا في (د.35 من ركلة جزاء) ضمن الجولة الأولى من مواجهات المجموعة السابعة في مونديال روسيا.

وافتتح المنتخب الإنجليزي باب التسجيل عن طريق هاري كين من متابعة داخل منطقة الجزاء في (د.11) في شباك المنتخب التونسي.

ويعتبر هدف ساسي، أول أهداف المنتخبات العربية الأربعة المشاركة في المونديال، بعد أن انتهت مباراة المغرب وإيران بفوز الأخير بهدف نظيف، وكذلك فوز منتخب أوروغواي على مصر بهدف من دون رد، وخسارة السعودية بخمسة أهداف نظيفة أما المنتخب الروسي.