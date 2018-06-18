لم ينجح المنتخب التونسي في حفظ وجه المشاركة العربية في كأس العالم 2018 بروسيا، بعدما انقاد للهزيمة أمام نظيره الانجليزي بهدفين لهدف.

وبدأ المنتخب الانجليزي المقابلة بقوة وفرض ضغطا رهيبا على نسور قرطاج توجها بهدف أول عن طريق هاري كين رغم تألق حارس تونس معز حسن الذي تصدى لرأسية من ماغواير لكن الكرة تسقط أمام مهاجم توتنهام الذي يسكنها الشباك بسهولة.

بعد ذلك حاول المنتخب التونسي الخروج من منطقته وخلق بعض الفرص، ليتحصل في الدقيقة 32 على ركلة جزاء بعد عرقلة فخر الدين بن يوسف، حولها فرجاني ساسي إلى هدف التعادل مسجلا أول هدف عربي بمونديال 2018.

في الشوط الثاني صمد الدفاع التونسي طويلا أمام الحملات الانجليزية المتواصلة، إلا أنه سقط في الدقيقة البدل الضائع عن طريق هاري كين، لينتهي اللقاء بخسارة نسور قرطاج.