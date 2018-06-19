قال السفير الإيطالي لدى الجزائر باسكال فيرارا إن إيطاليا تٌعد شريك تجاري رئيسي للجزائر، مشيرا إلي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 9 مليارات دولار.

وأوضح السفير الإيطالي الذي يزور روما حاليا لحضور مؤتمر حول الهجرة أن إيطاليا والجزائر تربطهما علاقات شراكة قوية.

وأضاف باسكال فيرارا أن هناك 180 شركة إيطالية في الجزائر، ولكنها تعيش حقبة مرحلية بسبب سياسة التنوع الاقتصادي التي تتبناها الحكومة الجزائرية.

وقال إن إيطاليا يمكن أن تنمو أكثر في الجزائر، مع إمكانات في مجالات الطاقة المتجددة والأعمال التجارية الزراعية ، فضلا عن القطاعات التقليدية للطاقة والتكنولوجيا والبناء واسع النطاق.