حقق المنتخب الياباني فوزاً مستحقاً على نظيره الكولومبي بهدفين مقابل هدف اليوم الثلاثاء في افتتاح مواجهات المجموعة الثامنة ضمن الدور الأول من نهائيات كأس العالم روسيا

افتتح منتخب الساموراي الياباني مشواره في نهائيات كأس العالم روسيا، بالتغلب على منتخب كولومبيا القوي بهدفين مقابل هدف في افتتاح مواجهات المجموعة الثامنة.

جاءت المباراة قوية وحفلت بالإثارة والندية حتى قبل أن تبدأ عندما استبعد خوزيه بيكرمان مدرب المنتخب الكولومبي نجم الفريق وصانع ألعابه خاميس رودريغيز بداعي الإصابة إلا أنه أشركه في الشوط الثاني وظهر اللاعب بشكل طبيعي.

وشهدت المباراة حالة طرد مبكرة هي الأولى في المونديال الحالي وثاني أسرع حالة طرد في تاريخ كأس العالم عندما أخرج حكم اللقاء البطاقة الحمراء للمدافع الكولومبي كارلوس سانشيز بعد أن تعمد لمس التصويبة اليابانية بيده لإبعادها عن المرمى.