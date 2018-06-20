أعلن قائد الشرطة القضائية الألمانية،اليوم الأربعاء، عن إحباط اعتداء "بقنبلة بيولوجية" تحوي مادة الريسين الشديدة السمية، في ألمانيا بعد توقيف تونسي في كولونيا الأسبوع الماضي.

وقال هولغر مونش للإذاعة العامة الألمانية: "جرت في هذه القضية استعدادات عملية لارتكاب عمل من هذا النوع، بنوع من قنبلة بيولوجية وهذا أمر غير مسبوق في ألمانيا"، موضحا أن المشتبه به كان قد بدأ بإنتاج الريسين.

وكان مكتب الادعاء قد قال الأسبوع الماضي إنه جرى اعتقال "س.هـ" في مدينة كولونيا غربي البلاد يوم 13 جوان ، بعد تفتيش شقته.

وأضاف أن المشتبه به اشترى ألف حبة من الرايسين، وهو سم يوجد بشكل طبيعي في حبوب الخروع، بالإضافة إلى مطحنة قهوة إلكترونية عن طريق الأنترنت.

وأوضح المكتب أنه لم يتحدد بعد مدى التقدم الذي حققه المشتبه في التخطيط لهجوم باستخدام الرايسين.