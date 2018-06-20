قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، اليوم الأربعاء، على منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أن تُبقي على اتفاق خفض الإمدادات الحالي حتى نهاية 2018، مؤكدا معارضة طهران لزيادة الإنتاج

وتجتمع أوبك يوم الجمعة من أجل تحديد سياسة الإنتاج وسط دعوات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض أسعار النفط من خلال إنتاج المزيد من الخام.

وقال حسين كاظم بور محافظ إيران في أوبك "لدينا اتفاق ما زال ساريا"، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان الاتفاق سيخضع لتعديل يوم الجمعة. ويسري اتفاق خفض الإمدادات حتى نهاية 2018.

وانتقد وزير النفط الإيراني، الذي وصل إلى فيينا أمس الثلاثاء، ضغط الولايات المتحدة من أجل ضخ المزيد من الخام، وقال إن "أوبك" ليست بالمنظمة التي تتلقى تعليمات من ترامب.