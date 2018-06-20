لقي 34 شخصا حتفهم وأصيب 1173 آخرون بجروح في 984 حادث مروري، ارتكبت خلال شهر رمضان الفارط على المستوى الوطني، مسجلة بذلك "تراجعا" مقارنة بحصيلة رمضان 2017، حسبما أفادت به اليوم الأربعاء المديرية العامة للأمن الوطني في حصيلة خاصة بنشاطاتها خلال شهر رمضان الأخير.

وحسب الإحصائيات التي قدمها نائب مدير الأمن المروري عميد أول للشرطة غزلي رشيد بمنتدى الأمن الوطني، فقد "تم تسجيل 984 حادث مرور خلال رمضان الفارط" وخلفت هذه الحوادث "34 حالة وفاة و1173 جريح" غير أنها سجلت "تراجعا مقارنة بشهر رمضان 2017 أين سجل 997 حادث أفضى إلى 36 حالة وفاة و1170 جريح".