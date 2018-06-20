رفضت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء طلبات الإفراج المؤقت التي رفعها المحامون لفائدة ستة (6) أشخاص موقوفين متابعين في قضية ال701 كلغ من الكوكايين حسبما علم من المحامين المكلفين بهذا الملف.

ويأتي على رأس الأشخاص الموقوفين المتابعين بـ"جناية تسيير وتنظيم وتمويل جماعة إجرامية منظمة لارتكاب جرائم عبر الحدود وكذا تبييض الأموال" المتهم الرئيسي في القضية ك. شيخي صاحب اللحوم المستوردة التي شحنت في السفينة القادمة من البرازيل والتي وجد على متنها كمية الكوكايين .

وكان حراس السواحل لقيادة القوات البحرية بالواجهة البحرية الغربية بوهران (الناحية العسكرية الثانية) قد احبطوا بتاريخ 29 ماي الفارط محاولة إدخال كمية ضخمة من السموم البيضاء (701 كلغ من الكوكايين) كانت مُحملة على متن سفينة تجارية تحمل راية دولة ليبيريا، قادمة من البرازيل مرورا بميناء فالنسيا بإسبانيا لتصل إلى المياه الإقليمية الجزائرية باتجاه ميناء وهران".

وقال الأستاذ صادق شايب (أحد محامي المشتبه فيهم) لوكالة الأنباء الجزائرية أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر قررت الأربعاء تأييد أوامر الايداع الصادرة عن قاضي تحقيق لمحكمة سيدي امحمد بتاريخ 8 جوان الفارط مضيفا بقوله أن "الدفاع يحترم قرارات العدالة و أنه سيعمل جاهدا لإظهار الحقيقة".

و لفت إلى أن مدة الحبس الاحتياطي في مجال الجنايات (التي يجرى خلالها التحقيق القضائي) قد تصل إلى "مدة أقصاها 36 شهرا".

وكان المحامون قد قاموا باستئناف أوامر الايداع بالحبس (أمام غرفة الاتهام) التي أصدرها قاضي تحقيق محكمة سيدي امحمد بتاريخ 8 جوان الفارط في حق 6 متهمين متورطين بالقضية وذلك بهدف تمكينهم من انتظار يوم المحاكمة وهم في حالة الإفراج غير أن قضاة غرفة الاتهام رفضوا هذا الطلب.

وكان الدفاع المؤسس في القضية قد قدم مرافعاته طيلة صبيحة اليوم الأربعاء مؤكدين أن الموقوفين يملكون كافة الضمانات للتقدم أمام العدالة في أي وقت. غير أن غرفة الاتهام وبعد طرح القضية للمداولة خلال نفس اليوم قررت مساء رفض طلبات الإفراج بالنظر إلى "خطورة الوقائع المتابع بها المشتبه فيهم" حسب مصادر قضائية.