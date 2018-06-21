كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار اليوم الخميس بالجزائر عن تسجيل 17.225 مكتتب مقيمين بـ 93 بلدا عبر الموقع الإلكتروني المخصص للاكتتاب في صيغة السكنات الترقوية العمومية منذ انطلاقها في 1 فيفري 2018 إلى غاية يومنا هذا.

وذكر الوزير في تقديم حصيلة لقطاعه خلال يوم برلماني نظم بمقر المجلس الشعبي الوطني نظمته لجنة الإسكان والتجهيز بحضور رئيس المجلس السعيد بوحجة، انه على غرار المواطنين المقيمين المستفيدين من هذه الصيغة ( السكن الترقوي العمومي) تم تعميم العملية للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج وذلك بتخصيص برنامج موجه لها مشيرا إلى أنه في هذا الإطار اتخذت وزارة السكن كل التدابير اللازمة لتجسيد هذا البرنامج قصد التكفل بهذه الشريحة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية.

وأضاف في هذا السياق أن هذه التدابير تتمثل في تعديل المرسوم 14-203 المؤرخ في 15 جويلية 2014 المحدد لشروط و كيفيات شراء مسكن ترقوي عمومي والنصوص التطبيقية له و ذلك بإعادة النظر في بعض الشروط القانونية قصد إدماج هذه الشريحة ( الجالية الجزائرية).

فضلا عن ذلك تم تخصيص برنامج جاهز كمرحلة أولى يتكون من 2.247 وحدة سكنية موزع عبر 24 ولاية وأيضا افتتاح عملية الاكتئاب الخاصة بالجالية الجزائرية عبر الموقع الإلكتروني لا يمكن دخوله إلا من خارج البلاد ابتداء من 1 فيفري 2018.

كما تم فتح خانة على نفس الموقع لإحصاء الطلبات قصد تعميم العملية على كافة ولايات الوطن إضافة إلى تنظيم أيام إعلامية بالخارج في شكل أبواب بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية بهدف إعلام و تحسيس الجالية الجزائرية بمجريات هذه العملية .

وذكر الوزير في هذا الإطار باللقاء الذي جمعه بالجالية على مستوى أربع مدن فرنسية ( باريس وليل وليون و مرسيليا) معلنا عن لقاء أخر سيجمعه غدا بالجالية المقيمة بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.