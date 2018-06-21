أعلنت وزارة الاقتصاد التركية، الخميس، أنها "ستفرض رسوماً جمركية بقيمة 267 مليون دولار على بضائع أمريكية، مشيرة إلى أن القرار "كان ناجماً عن الفشل في إحراز أي تقدم في المفاوضات مع الولايات المتحدة".

وبينت الوزارة من البضائع التي ستشملها الضريبة "الفحم والورق والجوز والتبغ والأرز ومشروب الويسكي والسيارات." ومن جهته أوضح وزير الاقتصاد، نهاد زيبكجي، في بيان أن "تركيا ملتزمة بالعلاقات التجارية القوية والمتبادلة مع الولايات المتحدة، ولكن العدالة لا يمكن أن تتحقق من جانب واحد فقط،" مؤكداً: "لا يمكننا ولن نسمح لتركيا بأن تلام بشكل خاطئ على التحديات الاقتصادية الأمريكية".



وأعفت الولايات المتحدة حلفاءها، مثل كندا والاتحاد الأوروبي والمكسيك من الرسوم المبدئية بداية شهر جوان، بما نسبته 25 في المائة على الصلب و10 في المائة على الألمنيوم، إلا أنها لم تشمل تركيا في هذه الإعفاءات. وفي المقابل أعلن كل من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك عن خطة رسوم أيضاً على الولايات المتحدة كرد على قرارها، كما فرضت الصين رسوماً بقيمة 3 مليارات دولار على البضائع الأمريكية، في أفريل، بينما قالت الهند في بداية جوان، بأنها تخطط أيضاً بالرد على الولايات المتحدة بالأسلوب ذاته.

ويذكر أن تركيا تصدرت المرتبة الثامنة كأكبر مصدر للحديد، بحسب تقارير وزارة التجارة الأمريكية، كما كانت الولايات المتحدة من أكبر أسواقها في عام 2017.