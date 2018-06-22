وضع، مساء أمس، شخص يبلغ من العمر 47 سنة حدا لحياته شنقا بحبل بإقليم بلدية مشدالة . وأفادت مصادر محلية لـ "الخبر" إلى أن جثة الضحية، التي تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مشدالة ، تم العثور عليها مساء أمس بمسكنه العائلي الواقع بإقليم قرية أوزقن ببلدية تاوريث بدائرة مشدالة بـ 50 كلم شرق البويرة . وقد باشرت مصالح الدرك تحقيقاتها لتحديد أسباب هذا الانتحار .

كما لقيت صباح اليوم طفلة في الثانية من عمرها حتفها غرقا بحوض مائي واقع بالقرب من المسكن العائلي بقرية أولاد يعيش ببلدية سوق الخميس غرب ولاية البويرة، وحسب ما علمته "الخبر" فإن الطفلة عثر عليها داخل الحوض ميتة وتم تحويل جثتها نحو مستشفى عين بسام في حين تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة.