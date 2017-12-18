قدم ،أمس الأحد، وزير التجارة محمد بن مرادي مشروع القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية بحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة وذلك حسب ما جاء في بيان للمجلس.

وتناول بن مرادي الشرح الوافي لأهمية هذا المشروع الذي يدخل في إطار تنظيم التجارة عن بعد والمستعملة حاليا بطريقة غير منظمة موضحا ضرورة وضع ترسانة قانونية تؤطر هذا النوع من التجارة مع وضع كل الضمانات والتأمينات لحماية "المستهلك".