جذب نجم هوليوود جون ترافولتا المعجبين خلال زيارة للمملكة العربية السعودية، في الوقت الذي قالت السلطات إن دور السينما التجارية سيعاد فتحها العام المقبل بعد أكثر من ثلاثة عقود من الحظر على دور السينما.

التقى ترافولتا المعجبين في العاصمة السعودية الرياض يوم الجمعة، حيث تلقى أسئلة من الحضور حول مسيرته وأفلامه، والتي شملت أعمالا كبيرة مثل غريس، ساترداي نايت فيفر، بولب فيكشن.

وفى يوم السبت، حضر النجم السينمائي الأمريكي حفل عشاء ومؤتمرا صحفيا.

وكان ترافولتا ضيفا على الهيئة العامة للترفيه في المملكة التي أنشأها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أثناء دفع الأخير لإصلاحات اجتماعية مثل السماح بالحفلات الموسيقية والعروض الصديقة للأسرة من أجل تعزيز الإنفاق المحلي والاقتصاد.