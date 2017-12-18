كشف وزير السكن و العمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، اليوم الإثنين بالجزائر، عن حجم "الاحتياجات الضخمة" من مواد البناء لقطاع السكن لتلبية طلب المشاريع السكنية الجاري إنجازها و كذا تلك المزمع إطلاقها إبتداء من 2018.

وقال الوزير في كلمته لدى افتتاح معرض الإنتاج الوطني لمواد و خدمات البناء في قطاع السكن، المنظم من قبل وزارة السكن و منتدى رؤساء المؤسسات، أن "إحتياجات القطاع من مختلف مواد البناء هي ضخمة بالنظر لبرامج السكن و المرافق العمومية الجاري إنجازها و تلك التي ستنطلق في الإنجاز في غضون 2018".

و أوضح الوزير أن الاحتياجات التي يتطلبها القطاع ابتداء من الآن إلى غاية سنة 2019 تتمثل في 3 ملايين طن من الحديد و 30 مليون طن من الإسمنت و 30 مليون طن من الآجر و 110 ملايين مترمربع من البلاط و 50 مليون متر مربع من الخزف و 6 ملايين حنفية و 2 مليون تجهيز صحي إلى غير ذلك من التجهيزات الكهربائية من كوابل و أسلاك و قنوات الصرف الصحي و أنابيب الماء و الغاز و الأثاث الحضري و الإنارة العمومية.

و لتلبية هذا الطلب الكببر حث طمار المتعاملين العموميين و الخواص لتجنيد كل قدراتهم الإنتاجية و مضاعفتها، مشددا على أن الوزارة قررت و بصفة رسمية و حصرية استعمال المواد الوطنية لتحقيق المشاريع المبرمجة، كاشفا أن هذا القرار قد تم إدراجه في بند يحمله دفاتر الشروط . و ينص هذا البند على أنه "يمنع منعا باتا اللجوء إلى المنتوج الأجنبي إلا في الحالات الاستثنائية واستعمال المواد المصنعة محليا بصفة حصرية .