هذه هي احتياجات قطاع السكن من مواد البناء

مال و أعمال
18 ديسمبر 2017 () - الخبر أونلاين / وأج
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كشف وزير السكن و العمران والمدينة، عبد  الوحيد طمار، اليوم الإثنين بالجزائر، عن حجم "الاحتياجات الضخمة" من مواد  البناء لقطاع السكن لتلبية طلب المشاريع السكنية الجاري إنجازها و كذا تلك  المزمع إطلاقها إبتداء من 2018.

وقال الوزير في كلمته لدى افتتاح معرض الإنتاج الوطني لمواد و خدمات البناء  في قطاع السكن، المنظم من قبل وزارة السكن و منتدى رؤساء المؤسسات، أن  "إحتياجات القطاع من مختلف مواد البناء هي ضخمة بالنظر لبرامج السكن و المرافق  العمومية الجاري إنجازها و تلك التي ستنطلق في الإنجاز في غضون 2018".

و أوضح الوزير أن الاحتياجات التي يتطلبها القطاع  ابتداء من  الآن  إلى غاية سنة 2019 تتمثل في 3 ملايين طن من الحديد و 30 مليون طن من  الإسمنت و 30 مليون طن من الآجر و 110 ملايين مترمربع  من البلاط و 50  مليون متر مربع من الخزف و 6 ملايين حنفية و 2 مليون تجهيز صحي إلى غير ذلك من  التجهيزات الكهربائية من كوابل و أسلاك و قنوات الصرف الصحي و أنابيب الماء و  الغاز و الأثاث الحضري و الإنارة العمومية.

و لتلبية هذا الطلب الكببر حث  طمار المتعاملين العموميين و الخواص  لتجنيد كل قدراتهم الإنتاجية و مضاعفتها، مشددا على أن الوزارة قررت و بصفة  رسمية و حصرية استعمال المواد الوطنية لتحقيق المشاريع المبرمجة، كاشفا أن  هذا القرار قد تم إدراجه في بند يحمله دفاتر الشروط . و ينص هذا البند على أنه "يمنع منعا باتا اللجوء إلى المنتوج الأجنبي إلا في  الحالات الاستثنائية واستعمال المواد المصنعة محليا بصفة حصرية .

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