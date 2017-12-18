كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، أن العدالة الجزائرية أصدرت 226 أمرا بالقبض دوليا تخص أشخاصا متهمين بالالتحاق بالجماعات الإرهابية.

وأوضح لوح في تصريح للصحافة، بالمجلس الشعبي الوطني عقب جلستي التصويت على مشروعي القانونيين المتعلقين باختصاصات مجلس الدولة وتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، أنه "تم تسجيل 226 شاب منهم 21 أجنبيا (كانوا مقيمين بالجزائر) صدرت في حقهم أوامر قبض دولية"، مؤكدا أن "كل القرائن الموجودة تبرز أنهم موجودون في أماكن النزاع، وقد يكونوا التحقوا بالجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم "داعش" الإرهابي".

وحسب مصدر مقرب من الوزارة فإن الأشخاص الأجانب الـ21 الذين صدرت في حقهم هذه الأوامر بالقبض اغلبهم من جنسيات عربية كانوا يقيمون بالجزائر وقت التحاقهم بمناطق النزاع في الدول العربية.

من جهة أخرى، أعلن الوزير أن الجزائر استلمت من سلطات الولايات المتحدة الأمريكية 17 معتقلا سابقا في سجن غوانتانامو، "يضاف لهم شخص آخر، عاد إلى الوطن بمحض إرادته".

وأوضح أن الأغلبية الساحقة من هؤلاء الرعايا الجزائريين صدر في حقهم حكم البراءة وذلك بعد مقاضاتهم بالجزائر، مضيفا أنهم مندمجون في المجتمع ولم تسجل شكاوى ضدهم.